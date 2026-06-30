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Realak Kazunari Kita erosi du, eta atzelari japoniarrari 2030era arte kontratua egin dio

Atzelari japoniarrak utzita jokatu zuen Sansen iragan denboraldian. Dagoeneko talde txuri-urdinak Kyota Sanga talde japoniarrari jakinarazi dio erabakia.

(Foto de ARCHIVO) Kazunari Kita of Real Sociedad B looks on during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and Real Sociedad B at La Rosaleda stadium on August 24, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 24/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Kazunari Kita japoniarra, berotze ariketak egiten. Artxiboko argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Realak Kazunari Kita atzelari japoniarra erosteko zuen aukera gauzatu du.

Talde txuri-urdinak gaur jakinarazi duenez, jadanik Kyota Sangari eman dio erabakiaren berri, Kitaren jatorrizko klubari.

Talde donostiarrak, aldi berean, akordioa itxi du Japoniako futbolariarekin kontratua 2029-2030 denboraldiaren amaierara arte luzatzeko.

Kazunari Kita Sansen aritu zen utzita azken denboraldian.

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