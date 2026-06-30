Realak Kazunari Kita erosi du, eta atzelari japoniarrari 2030era arte kontratua egin dio
Atzelari japoniarrak utzita jokatu zuen Sansen iragan denboraldian. Dagoeneko talde txuri-urdinak Kyota Sanga talde japoniarrari jakinarazi dio erabakia.
Realak Kazunari Kita atzelari japoniarra erosteko zuen aukera gauzatu du.
Talde txuri-urdinak gaur jakinarazi duenez, jadanik Kyota Sangari eman dio erabakiaren berri, Kitaren jatorrizko klubari.
Talde donostiarrak, aldi berean, akordioa itxi du Japoniako futbolariarekin kontratua 2029-2030 denboraldiaren amaierara arte luzatzeko.
Kazunari Kita Sansen aritu zen utzita azken denboraldian.
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