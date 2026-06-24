Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak Ainhoa Marin aurrelari kataluniarra fitxatu du

Futbolaria Deporretik iritsi da. Jokalariak, Policlinica Gipuzkoan azterketa medikoa gainditu eta Anoetako bulegoetan kontratua sinatu ondoren, adierazi du "ilusio handiarekin" dagoela eta "Realari laguntzeko gogo handia" duela.
Ainhoa-Marin-Real-Sociedad
Ainhoa Marin aurrelari kataluniarra, Zubietan. Irudia: Reala
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Ainhoa Marin kataluniarrak akordioa lortu dute jokalaria talde txuri-urdinera etortzeko, 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte.

Realak ohar batean azaldu duenez, Ainhoa Marin aurrelaria Espainiako futbolean ibilbide luzea duen futbolaria da. FC Barcelona Bn hezia, bertan aritu zen 2013tik 2018ra, eta RCD Espanyolen jarraitu zuen hazten, ondoren CE Seagull eta Depor ABANCA taldeetan aritu aurretik.

Badalonako jokalaria Deporren 2021etik aritu da, eta pieza garrantzitsua izan da bere erregulartasunagatik, lehiakortasunagatik eta taldeari egindako ekarpenagatik. Ainhoa Marinek badaki zer den Zubietan jokatzea, bere prestakuntza garaian Donosti Cup jokatu baitzuen bertan. Orain, agertoki berera itzuliko da jokalari txuri-urdin gisa aro berri bati ekiteko.

Jokalariak, Policlinica Gipuzkoan azterketa medikoa gainditu eta Anoetako bulegoetan Alex Uranga kontseilariak lagunduta kontratua sinatu ondoren, adierazi du "ilusio handiarekin" dagoela eta "Realari laguntzeko gogo handia" duela.

Futbola Zubieta Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga Fitxaketak

Zure interesekoa izan daiteke

Erik Bretos, Director de Fútbol de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erik Bretos: “Asmoa da Remiro hemen egotea datorren denboraldian”

Realeko futbol zuzendariak lehen taldearen inguruko gaurkotasuna errepasatu du, baita udako merkatuari begira dituen asmoen berri eman ere. Remirok Realean jarraituko duela esan du "bi atezain handi izan nahi ditudalako", Rino Matarazzorekin kontratua luzatzeko hitz egiten ari direla baieztatu du, eta, besteak beste, Brais Mendez, Gorka Carrera eta Arsen Zakharyan jokalarien egoera aztertu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X