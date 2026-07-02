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Realak Columbus Crew Soccer talde estatubatuarrari saldu dio Brais Mendez

Erdilari galiziarrak 166 partida ofizial jokatu eta 33 gol egin ditu Realarekin. 2022ko udan iritsi zen Donostiara Celtatik.

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Brais Mendez erdilari galiziarra. Argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

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Realak eta Columbus Crew Soccer Clubek akordioa itxi dute Brais Mendez jokalaria talde estatubatuarrari saltzeko. Akordioa gauzatzeko jokalariak azterketa medikoa gainditu eta lan egiteko baimena lortu beharko du AEBn, talde txuri-urdinak ohar baten bidez zehaztu duenez.

Brais Mendezek 166 norgehiagoka ofizial jokatu eta 33 gol egin ditu Realarekin.

Erdilari galiziarra Vigoko Celtatik iritsi zen Donostiara 2022ko udan, eta "lau denboraldi arrakastatsu" egin ditu talde gipuzkoarrean. Azken denboraldian Errege Kopako txapeldun izan da, Realak nabarmendu duenez.

Moseko jokalariak "errendimendu bikaina eskaini du denbora honetan guztian, eta klubak lortu berri dituen arrakasten arduradunetako bat izan da", erantsi du talde txuri-urdinak.

"Iritsi eta berehala bere ekarpena egin zuen, dena aldi berean. Gogoan izango ditugu Txapeldunen Ligan egindako partidak, bere magia eta azken pase hori, gutxi batzuen eskura soilik dagoen zerbait", goraipatu du Realak.

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