Mirari Uria azpeitiarrak ez du Realean jarraituko
Talde txuri-urdinak azaldu duenez, bi aldeek, adostasunez, 2026/27 denboraldira arte lotzen zituen kontratua etetea erabaki dute.
Realak eta Mirari Uriak 2026/27 denboraldira arte lotzen zituen kontratua etetea adostu dute, talde txuri-urdinak ohar batean iragarri duenez. Klubak azaldu duenez, erabakia bi aldeek adostasunez hartu dute.
Jokalari azpeitiarra Realaren harrobian hazi zen, eta prestakuntza etapa amaitu ondoren lehen taldeko jokalari bihurtu zen. Bere etapa txuri-urdinean zehar Liga F, Erreginaren Kopa eta Txapeldunen Ligan lehiatu da, “beti ere gure koloreak konpromisoz, lanarekin eta profesionaltasunez defendatuz”, goraipatu du Realak.
Klubak eskerrak eman dizkio “urte hauetan guztietan erakutsitako dedikazioagatik, eta zorterik onena” opa dio bere etorkizun pertsonal eta profesionalean.
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