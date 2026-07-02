Agurra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Mirari Uria azpeitiarrak ez du Realean jarraituko

Talde txuri-urdinak azaldu duenez, bi aldeek, adostasunez, 2026/27 denboraldira arte lotzen zituen kontratua etetea erabaki dute.

Mirari-Uria-Reala
Mirari Uria aurrelari azpeitiarra. Irudia: Reala
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Mirari Uriak 2026/27 denboraldira arte lotzen zituen kontratua etetea adostu dute, talde txuri-urdinak ohar batean iragarri duenez. Klubak azaldu duenez, erabakia bi aldeek adostasunez hartu dute.

Jokalari azpeitiarra Realaren harrobian hazi zen, eta prestakuntza etapa amaitu ondoren lehen taldeko jokalari bihurtu zen. Bere etapa txuri-urdinean zehar Liga F, Erreginaren Kopa eta Txapeldunen Ligan lehiatu da, “beti ere gure koloreak konpromisoz, lanarekin eta profesionaltasunez defendatuz”, goraipatu du Realak.

Klubak eskerrak eman dizkio “urte hauetan guztietan erakutsitako dedikazioagatik, eta zorterik onena” opa dio bere etorkizun pertsonal eta profesionalean.

Futbola Zubieta Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Erik Bretos, Director de Fútbol de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erik Bretos: “Asmoa da Remiro hemen egotea datorren denboraldian”

Realeko futbol zuzendariak lehen taldearen inguruko gaurkotasuna errepasatu du, baita udako merkatuari begira dituen asmoen berri eman ere. Remirok Realean jarraituko duela esan du "bi atezain handi izan nahi ditudalako", Rino Matarazzorekin kontratua luzatzeko hitz egiten ari direla baieztatu du, eta, besteak beste, Brais Mendez, Gorka Carrera eta Arsen Zakharyan jokalarien egoera aztertu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X