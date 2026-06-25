Alex Marchalek 2029ra arte luzatu du bere kontratua Realarekin
Realak eta Alex Marchal jokalariak akordioa itxi dute kontratua 2028-2029 denboraldiaren amaiera arte luzatzeko, talde txuri-urdinak jakitera eman duenez.
Gorraizeko aurrelaria kadete mailan iritsi zen talde gipuzkoarrera, eta aurten 32 neurketa jokatu ditu Hypermotion Ligan.
18 urteko futbolaria ezker hegalean edo puntaerdi lanetan aritzen da. Marchal Txantrearen harrobian hasi zen futbolean, baina 2022an iritsi zen Zubietara. Irurzun, Ismael Marchal Errazkin, futbolari ohiaren semea da.
Transfermarkt atariaren arabera, Marchalek bi milioi euroko balioa du merkatuan.
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Klub txuri-urdinak GUazen KOPAREKIN erakusketa irekiko du Anoetan, eta bertan garaikurrarekin argazkia ateratzeko aukera izango da. Bisita egin nahi dutenek sarrerak erreserbatu egin beharko dituzte; bazkideek, akziodunek eta RS Fanek 3 euroan eskuratuko dute, eta gainerako zaleek, 6 euroan.
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