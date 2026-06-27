Elene Guridik utzita jokatuko du Granadan datorren denboraldian
Realak eta talde nazariarrak akordioa lortu dute erdilariak utzita jokatzeko 26-27 denboraldiaren amaierara arte. Guridik Granadan bilatuko ditu bere progresioa bultzatzeko behar dituen minutuak eta konfiantza.
Realak eta Granada CFk akordioa lortu dute Elene Guridik talde andaluziarrean utzita joka dezan 2026-27 denboraldiaren amaierara arte. Beste urrats bat da Realeko futbolari gaztearen ibilbidean, protagonismoa eta jarraipena berreskuratzeko helburuarekin.
Amaitu berri den denboraldia ez da erraza izan Guridirentzat. Harrobiko jokalariak ez du ia aukerarik izan, 13 partidatan 258 minutu besterik ez baititu pilatu, eta parte-hartze hori ez da nahikoa bere adineko jokalari batentzat.
Gainera, bere progresioa gelditu egin zen otsailean, lesio baten ondorioz. Orain, jokalariak Andaluziako lurretan ekingo dio erronkari, sentsazioak berreskuratzeko eta bere bertsiorik onena erakusteko asmoz.
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