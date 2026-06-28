Aritz Elustondok PAOKen jokatuko du
Hiru denboraldirako sinatu du Reala utzi ondoren.
Aritz Elustondo PAOK Greziako taldean arituko da datozen hiru denboraldietan. Txuri-urdin gisa 11 denboralditan 310 partida jokatu ostean, 32 urteko beasaindarrak ez zuen kontratua berritzeko proposamenik jaso Realaren aldetik.
Aurreko denboraldian Osasuna zuzendu duen Alessio Lisci entrenatzailearekin bat egingo du Grezian, duela gutxi PAOKekin sinatu baitu. 3. postuan bukatu du aurreko denboraldia, eta Europa Ligako atariko kanporaketak jokatzeko txartela lortu du. Taldeak egun batzuk daramatza hurrengo denboraldia prestatzen, eta, beraz, Aritz Elustondok ahalik eta arinen bat egingo du taldekideekin.
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