Maria Molinak 2027ra arte berritu du Realarekin
Reala eta Maria Molina ados jarri dira bi aldeak lotzen zituen kontratua berritzeko 2026-27 denboraldia amaitu arte.
Kataluniako atzelariak lekua lortu du Zubietan, defentsan erakutsitako sendotasunari, lehiakortasunari eta jokoa ulertzeko duen moduari esker.
Gaur egun, Maria Molinak sendatze prozesuan jarraitzen du, urtarrilean meniskoko lesioa izan eta gero, zelaietara lehenbailehen itzuli eta teknikarien esanetara jartzeko.
Horren itzulera albiste positiboa izango da defentsako sendotasunetik eta taldearen batasunetik hazten jarraitu nahi duen Realarentzat.
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