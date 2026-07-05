SKATEBOARD
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Egoitz Bijueskak urrea eskuratu du X Games txapelketan, eta historia egiten jarraitzen du


15 urteko bilbotarrak urrezko domina eskuratu du Japonen jokatu den Park modalitateko X Games txapelketan. Tom Schaar eta Keegan Palmer mendean hartu ditu bizkaitarrak, denboraldi bikaina berretsiz.

 

AME2100. SAO PAULO (BRASIL), 08/03/2026.- El español Egoitz Bijueska compite en la final de la categoría ‘Park’ del Campeonato Mundial de patinaje en tabla este domingo, en el Parque Candido Portinari, en São Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
Egoitz Bijueska. Argazkia: EFE Archivo
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea


Egoitz Bijueskak urrezko domina eskuratu du Japonen jokatu den Park modalitateko X Games txapelketan.

15 urteko bilbotarra 92,16ko puntuazioarekin gailendu da finalean, Tom Schaar estatubatuarraren (91,33) eta Keegan Palmer australiarraren (91,00) aurretik.

Urrea X Games txapelketan debuta egin eta astebetera iritsi da, Sacramenton zilarrezko domina lortu eta geroBizkaitar gaztea, gainera, X Games txapelketaren historian podiumera igo den Espainiako Estatuko skater bakarra da, eta martxoan munduko txapeldun izan ondoren, bizi duen une bikaina berretsi du.

Egoitz Bijueska Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X