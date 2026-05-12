Jon Baldari premiazko ebakuntza egin behar izan diote, Huescan Kita taldekidearekin talka egin ostean
Zelaia esku-ohean utzi behar izan zuen, eta berehala eraman zuten Zaragozako Servet Ospitalera. Bertan, barean ebakuntza egin diote, eta egun batzuk ospitalean eman beharko ditu. Anoetako hegalekoak ez du gehiago jokatuko denboraldi honetan.
Jon Balda Sanseko futbolariari premiazko ebakuntza egin diote barean, Huescaren aurkako partidan kolpe handia hartu ostean.
Hegaleko txuri-urdinak kolpe handia hartu zuen, Kazunari Kita taldekidearekin talka eginda, Sansek astelehenean Alcorazen lortutako garaipenaren lehen zatian. Zelaia esku-ohean utzi behar izan zuen, eta berehala eraman zuten Zaragozako Servet ospitalera.
Anoetako hegalekoak ez du denboraldi honetan gehiago jokatuko. Hala ere, taldearen helburu nagusia, mailari eustea, ia ziurtatuta dago jadanik.
Realak ohar baten bidez jakinarazi du: "Jon Balda Zaragozako Servet Ospitalean dago, barean jasotako kolpe baten ondorioz sabeleko ebakuntza batetik sendatzen. Bere bilakaeraren ohar mediko bat izan bezain laster argitaratuko dugu".
