Realak bana egin du jaitsiera postuetan zen Gironaren aurka, Montilivin (1-1)

Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian, Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean, Stuaniren bidez. Girona jaitsiera postuetatik atera da gaurko berdinketari esker.

Stuani, berdinketaren gola ospatzen, eta Remiroren haserrea. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin jokatutako 36. jardunaldiko neurketa. Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian, Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean, Stuaniren bitartez.

Gironak indartsu ekin dio neurketari eta lehendabiziko minutuetan baloi bat zutoinera bidali du. Etxeko taldearen bigarren barnekaldian, Tsygankoven errematea, Remirok ukitu eta baloiak zutoinean jo du.

Ander Barrenetxeak partidako lehen txartel horia ikusi du. Handik gutxira, Remiroren ateko sake azkarra, Barrenetxearen bila. Aurrelari donostiarra korrikaldia ikustekoa izan da, baina baloia oinetan ia errematerako toki barik geratu da, eta Gazzanigak ederto estutu baitu. Barreneren jaurtiketak azkenean Gironaren atezaina jo du.

Ondoren, Arnau Martinezek gehiegi gurutzatu du bere jaurtiketa Remiroren irteeraren aurrean, Gironaren jokaldi on baten ondoren. 28. minutuan, Realak golaren saria aurkitu du korner batean. Jon Martinek buruz errematatu du, eta baloia sareetan kokatu du.

Atsedenaldira iritsi baino lehen Barrenetxeak min hartu du, antza denez, giharretan arazoren bat izan du. Pablo Marinek bere lekua hartu du Pellegrino Matarazzoko sisteman. Lehen zataren amaieran, Remirok Ounahiren jaurtiketa bat ukitu behar izan du kornerrera desbideratzeko, nafarraren geldiketa bikaina.

Bigarren zatian, talde kataluniarrak are gehiago sakatu du berdinketa lortzeko, eta Stuaniren bidez iritsi da gola. Aurrelari uruguaitarrak infiltratuta jokatu du, eta atsedenaldiaren ostean zelairatu da. Etxekoen golegileak erdiraketa on bat baliatu du, astebetean bere bigarren gola egiteko. Ounahik zirrikitua aurkitu du txuri-urdinen lerro artean Arnauri pase ona emateko, eta Stuanik aurrea hartu die Realaren atzelariei berdinketa lortzeko.

Golak talde kataluniarra hauspotu du, eta bigarren gola sartzen saiatu da, baina Realak sendo defendatu du, merituzko berdinketa lortzeko partida serio batean.

Jon Martin
18:00 - 20:00
Jon Martin: “Bigarren zatian kostata ibili gara, ezin izan ditugu trantsizioak egin”
