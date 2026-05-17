La Real Sociedad quería despedir con una victoria al capitán Aritz Elustondo y a la afición txuri-urdin en el penúltimo partido de la Liga EA Sports, pero no han cumplido su objetivo. Al contrario, el equipo de Pellegrino Matarazzo ha terminado el partido con una mala imagen ya que ha perdido 3-4 en el minuto 89.

El Valencia ha estado con 10 jugadores a partir del minuto 70, pero se jugaba mucho: necesitaba la victoria para asegurar su permanencia en Primera División la próxima temporada, así que, a pesar de ir perdiendo, lo ha dado todo hasta el final y ha remontado en la prórroga con dos goles en cuatro minutos, por lo que los blanquiazules han sucumbido en el partido de despedida de Anoeta.

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