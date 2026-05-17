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Un Valencia con diez remonta a la Real en el descuento y amarga la despedida de Aritz Elustondo (3-4)

La Real ganaba 3-2 en el minuto 89 ante un Valencia que jugaba con uno menos, pero los de Carlos Corberan han remontado el choque con dos goles en cuatro minutos, amargando la despedida de Aritz Elustondo en Anoeta y desluciendo la imagen del equipo txuri-urdin en este final de temporada. 

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El defensa de la Real Aritz Elustondo (i) juega un balón ante Vázquez Alcaide, del Valencia, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Aritz Elustondo ha jugado su último partido con la Real Sociedad en Anoeta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valentziak Realaren agurra zapuztu du, hamarrekin partida luzapenean iraulita (3-4)
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad quería despedir con una victoria al capitán Aritz Elustondo y a la afición txuri-urdin en el penúltimo partido de la Liga EA Sports, pero no han cumplido su objetivo. Al contrario, el equipo de Pellegrino Matarazzo ha terminado el partido con una mala imagen ya que ha perdido 3-4 en el minuto 89. 

El Valencia ha estado con 10 jugadores a partir del minuto 70, pero se jugaba mucho: necesitaba la victoria para asegurar su permanencia en Primera División la próxima temporada, así que, a pesar de ir perdiendo, lo ha dado todo hasta el final y ha remontado en la prórroga con dos goles en cuatro minutos, por lo que los blanquiazules han sucumbido en el partido de despedida de Anoeta. 

Más información, en breve.

Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports Goles

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