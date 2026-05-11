Sansek mailari eustea hurbilago du, Huesca mendean hartu ondoren (1-2)

Horrela, zortzi jardunaldiko, garaipenik gabeko, bolada txarrari amaiera eman diote txuri-urdinek, eta bederatzi puntura utzi dituzte jaitsiera postuak. Bigarren zatian, Ansotegiren taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu da, epaileak Mikel Rodriguez egotzi baitu.

Sansek SD Huesca mendean hartu du gaur (1-2) Hypermotion Ligako 39. jardunaldiko azken partidan. Emaitza horri esker, txuri-urdinek emaitza bolada txarra eten dute, eta mailari eustea hurbilago dute.

El Alcoraz futbol-zelaian, Huescako nagusi izan da lehen zatian, baina donostiarrek 27 minutuan markagailuan aurrea hartu dute, Lander Astiazaranek Ibai Aguirreren erdiraketa sareetara bidali eta gero.

Bigarren zatian, Jon Ansotegiren taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu da , 67. minutuan Mikel Rodriguezek txartel gorria ikusi baitu, eta handik gutxira Oscar Sielvak baloia langara bidali du. Hala ere, Sansek partida erabakita utzi du 77. minutuanJob Ochiengen golari esker; nahiz eta Jordi Escobarrek txuri-urdinen abantaila murriztu, luzapenean.

Horrela, Realaren bigarren taldeak (45 puntu) bolada txarrari amaiera eman dio, azken zortzi jardunaldiak garaipenik lortu gabe eman ondoren. Gainera, jaitsiera postuak bederatzi puntura urrundu ditu, Huesca baita mugarria 36 punturekin.

 

