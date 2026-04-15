Donostia eta Gipuzkoa osoa, Cartujako festaren parte izateko prest

15:00etatik 01:00etara, Alderdi Eder Cartujako jai giroaren parte izango da. Bi pantaila erraldoi jarriko dira partida jarraitu ahal izateko, Sevillarekin konektatuz eta ekitaldi eta ezustekoz beteriko agendaz gozatuz.

SAN SEBASTIÁN, 15/04/2026.- (i-d) Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad; Eider Mendoza, la diputada general de Gipuzkoa; Jon Insausti, alcalde de San Sebastián; Anton Arriola, presidente de Kutxabank; y Joseba Urkiola, director de Deportes de EITB, han comparecido este miércoles este miércoles en los exteriores de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en San Sebastián, con motivo de la final de la Copa del Rey que la Real Sociedad disputa el próximo sábado en Sevilla frente al Atlético de Madrid. EFE/Javier Etxezarreta

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak larunbatean jokatuko duen Kopako final handira begira, dena prest da Donostian eta Gipuzkoa osoan. Hala jakinarazi dute gaur arratsaldean klubeko, Aldundiko eta Udaleko arduradun nagusiek, Gipuzkoa Plazan eskainitako agerraldian.

Aperribay: "Erronka zaila da, baina dena emango dugu"

Larunbatean zehar Donostian kokatuko den jai eremu nagusiko egitarauaren berri eman dute, zeinetan herritarrek egitarau zabalarekin gozatzeko aukera izango duten, lurralde osoan kokatuko diren gainerako guneekin eta pantailekin batera.

Non egongo da fan zonea kokatuta?

Sevillako finala Donostian bizi ahal izango du zalegoak, partidaren emozio guztia eta Sevillan arratsaldeko lehen ordutik pasako den guztiak bere isla izango baitu Alderdi Ederren. Udaletxearen inguruan eta Realak, Foru Aldundiak, Donostiako Udalak, EITBk eta Kutxabankek batera antolatuta, jai eremu bat kokatuko dute, egun berezi hau bertan bizi nahi duten zale guztiak bilduko dituena. Leku aproposa, ehunka realzalez inguratuta, historikoa izatea espero den jardunaldia bizitzeko.

Zein ordutan irekiko eta itxiko da fan zonea?

15:00etatik 01:00etara, Donostiako udaletxearen inguruak Cartujako fan zonearen parte izango dira.

Ikusi ahalko da partida fan zonean?

Bi pantaila erraldoi jarriko dira partida jarraitu ahal izateko, Sevillako festa esparruarekin konektatuz eta ekitaldi eta ezustekoz beteriko agendaz gozatuz.

Zein artista arituko dira fan zonean?

Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi eta DJ Jonkassen emanaldiek alaituko dute jardunaldia eta Iban Garcia, Gabriela Uriarte, Miren Nogales eta Alex Padilla izango dira aurkezle moduan arituko direnak, egunak beharrezko martxa eta giroa izan dezan. Zaletu txikienek ere beren lekua izango dute, hauek Portuko zonaldean, 11:00etatik 19:00etara, puzgarriak eta jolasak izango baitira bertan, baita MAKUSI Gunea ere.

Donostian kokatuko den fan zone nagusiaz gain, erakundeen elkarlanari esker lurraldeko hainbat eta hainbat herritan kokatuko dira pantaila erraldoiak eta zaletuentzako guneak.

Ekintza horien guztien berri eman dute elkarrekin Gipuzkoako ahaldun nagusiak, Eider Mendozak; Donostiako alkateak, Jon Insaustik; Realeko presidenteak, Jokin Aperribayk; Kutxabankeko presidenteak, Anton Arriolak; eta EITBko Kirol zuzendariak, Joseba Urkiolak.

 

Jokin Aperribay, Realeko presidentea

Donostian, Gipuzkoan eta Sevillan jendeak final handiaz gozatzea nahi dugu

Eider Mendozak gogorarazi du gipuzkoarrok partekatzen ditugun “balio nagusiak” ordezkatzen dituela Realak, hala nola, “apaltasuna, talde lana, harrobia, koloreei errespetua, elkartasuna, komunitatea”.

Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu bezala, “kolore txuri-urdinak eragiten digun sentimenduari forma eman nahi izan diogu kalean eta horretarako antolatu dugu realzale guztion topagunea, Alderdi Eder bezalako leku esanguratsuan”.

“Donostian, Gipuzkoan eta Sevillan jendeak final handi honetaz gozatzea nahi dugu. Aldi berean, zaleak animatu nahi nituzke Sevilla hiria, bertako erakundeak eta aurkaria errespetatzen jakin dezaten. Sentimendu, ilusio eta indar guztiarekin goaz Sevillara, partida handi bat egin eta garaipen historiko bat lortzeko helburuarekin”, berretsi du Jokin Aperribayk, Realeko presidenteak.

Joseba Urkiolak adierazi duenez, finala zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB ON plataforman, kirolakeitb.eus atarian eta  baita Euskadi Irratian eta Radio Euskadin ere. 30 profesional baino gehiagoko lantaldea izango da Sevillan zuzeneko saioak, erreportajeak eta elkarrizketak egiten.

