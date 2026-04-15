Donostia eta Gipuzkoa osoa, Cartujako festaren parte izateko prest
15:00etatik 01:00etara, Alderdi Eder Cartujako jai giroaren parte izango da. Bi pantaila erraldoi jarriko dira partida jarraitu ahal izateko, Sevillarekin konektatuz eta ekitaldi eta ezustekoz beteriko agendaz gozatuz.
Realak larunbatean jokatuko duen Kopako final handira begira, dena prest da Donostian eta Gipuzkoa osoan. Hala jakinarazi dute gaur arratsaldean klubeko, Aldundiko eta Udaleko arduradun nagusiek, Gipuzkoa Plazan eskainitako agerraldian.
Larunbatean zehar Donostian kokatuko den jai eremu nagusiko egitarauaren berri eman dute, zeinetan herritarrek egitarau zabalarekin gozatzeko aukera izango duten, lurralde osoan kokatuko diren gainerako guneekin eta pantailekin batera.
Non egongo da fan zonea kokatuta?
Sevillako finala Donostian bizi ahal izango du zalegoak, partidaren emozio guztia eta Sevillan arratsaldeko lehen ordutik pasako den guztiak bere isla izango baitu Alderdi Ederren. Udaletxearen inguruan eta Realak, Foru Aldundiak, Donostiako Udalak, EITBk eta Kutxabankek batera antolatuta, jai eremu bat kokatuko dute, egun berezi hau bertan bizi nahi duten zale guztiak bilduko dituena. Leku aproposa, ehunka realzalez inguratuta, historikoa izatea espero den jardunaldia bizitzeko.
Zein ordutan irekiko eta itxiko da fan zonea?
15:00etatik 01:00etara, Donostiako udaletxearen inguruak Cartujako fan zonearen parte izango dira.
Ikusi ahalko da partida fan zonean?
Bi pantaila erraldoi jarriko dira partida jarraitu ahal izateko, Sevillako festa esparruarekin konektatuz eta ekitaldi eta ezustekoz beteriko agendaz gozatuz.
Zein artista arituko dira fan zonean?
Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi eta DJ Jonkassen emanaldiek alaituko dute jardunaldia eta Iban Garcia, Gabriela Uriarte, Miren Nogales eta Alex Padilla izango dira aurkezle moduan arituko direnak, egunak beharrezko martxa eta giroa izan dezan. Zaletu txikienek ere beren lekua izango dute, hauek Portuko zonaldean, 11:00etatik 19:00etara, puzgarriak eta jolasak izango baitira bertan, baita MAKUSI Gunea ere.
Donostian kokatuko den fan zone nagusiaz gain, erakundeen elkarlanari esker lurraldeko hainbat eta hainbat herritan kokatuko dira pantaila erraldoiak eta zaletuentzako guneak.
Ekintza horien guztien berri eman dute elkarrekin Gipuzkoako ahaldun nagusiak, Eider Mendozak; Donostiako alkateak, Jon Insaustik; Realeko presidenteak, Jokin Aperribayk; Kutxabankeko presidenteak, Anton Arriolak; eta EITBko Kirol zuzendariak, Joseba Urkiolak.
Jokin Aperribay, Realeko presidentea
Donostian, Gipuzkoan eta Sevillan jendeak final handiaz gozatzea nahi dugu
Eider Mendozak gogorarazi du gipuzkoarrok partekatzen ditugun “balio nagusiak” ordezkatzen dituela Realak, hala nola, “apaltasuna, talde lana, harrobia, koloreei errespetua, elkartasuna, komunitatea”.
Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu bezala, “kolore txuri-urdinak eragiten digun sentimenduari forma eman nahi izan diogu kalean eta horretarako antolatu dugu realzale guztion topagunea, Alderdi Eder bezalako leku esanguratsuan”.
“Donostian, Gipuzkoan eta Sevillan jendeak final handi honetaz gozatzea nahi dugu. Aldi berean, zaleak animatu nahi nituzke Sevilla hiria, bertako erakundeak eta aurkaria errespetatzen jakin dezaten. Sentimendu, ilusio eta indar guztiarekin goaz Sevillara, partida handi bat egin eta garaipen historiko bat lortzeko helburuarekin”, berretsi du Jokin Aperribayk, Realeko presidenteak.
Joseba Urkiolak adierazi duenez, finala zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB ON plataforman, kirolakeitb.eus atarian eta baita Euskadi Irratian eta Radio Euskadin ere. 30 profesional baino gehiagoko lantaldea izango da Sevillan zuzeneko saioak, erreportajeak eta elkarrizketak egiten.
Jon Martin: “Final parekatua izango da, bi talde oso osoren arteko partida”
Jon Martinek “amets bat” biziko du larunbateko Errege Kopako finala jokatzean, hala azaldu du gaur emandako prentsaurrekoan. Lasartearrak badaki jokalari oso onez osatutako taldea izango duela aurkari, baina argi esan du beraiek irabaztera doazela.
Realaren 405 bazkide gehiagok izango dute aukera Kopako finalean izateko
Klub txuri-urdinak astearte gauean iragarri duenez, eta Espainiako Futbol Federazioko sarrerak saltzeko plataforma kudeatzeaz arduratzen den konpainiak egin duen prozesuaren ondorioz, 318 eserleku gehiago sortu dira Cartujako hainbat sektoretan; gainera, erosketa prozesuaren bigarren fasean 87 sarrera sobera gelditu dira.
Jon Gorrotxategi: “Harrobiko jokalari batentzat finalera iristea… ezin duzu amestu ere egin”
Jon Gorrotxategirentzat, Realeko harrobiko jokalariarentzat, bere taldearekin jokatuko duen lehen finala izango da. Txiki-txikitatik Realean hazia, bere ametsa beteko du larunbatean.
Jon Gorrotxategi eta Yangel Herrera Realarekin entrenatu dira berriz ere, eta ematen du finalean jokatzeko moduan izango direla
Realak astearte honetako entrenamenduaren bideo bat argitaratu du, eta horretan Mikel Oyarzabal ageri da, bere taldekideekin lanean.
Gipuzkoa, Koparako prest: pantaila erraldoiak eta zaleentzako guneak
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udalek fan zoneak antolatu dituzte, pantaila erraldoi eta guzti, Realak Atletico Madrilen aurka jokatuko duen finalaz gozatzeko.
Gonçalo Guedes : “Ibilbide ona egin dugu eta garaipenarekin amaitu behar da”
Atletico Madrilek eta Realak datorren larunbatean La Cartujan jokatuko duten Kopako finalaren atarian, Gonçalo Guedesekin egon gara. Oraingoz "oinak lurrean" dituela eta "lasai" dagoela esan digu. Baina horrek ez dio Kopa Donostiara ekartzeko gogoa kentzen, aurretik partida zaila dutela jakinda ere. (Bideoa gazteleraz)
Javier Alberola izanen da Errege Kopako finalaren epailea, larunbat honetan
Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea, eta 2022tik internazionala da.
Lopez Ufarte: “Reala oso ondo dago; final hau irabaz dezake”
Roberto López Ufarte, Realeko jokalari ohia, 87ko kopako garaipenaren protagonistetako bat da, baita Atleticoren zein Realaren elastikoa jantzi duen jokalaria ere. Berarekin egon gara garaipen hura gogoratzen eta datorren larunbateko Errege Kopako finalari buruz duen ikuspuntua ezagutzen. (Bideoa gazteleraz)
Jai-giro ederra prestatu du Realak Sevillan: musika eta kalejira Cartujaraino
Zaleentzako gune txuri-urdina Sevillako Carlos III.a etorbidean egongo da, eta 11:00etan irekiko dute. Hainbat DJ eta artista izango dira oholtza gainean, besteak beste, Süne, Brigade Loco eta Del Toro.