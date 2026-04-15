Donostia-San Sebastián y toda Gipuzkoa se aprestan a ser una prolongación de La Cartuja
Todo está preparado en Donostia-San Sebastián y en toda Gipuzkoa para que las y los aficionados txuri-urdin puedan vivir la gran final de Copa que disputará la Real Sociedad el sábado. Así lo han dado a conocer esta tarde los máximos responsables del club, la Diputación y el Ayuntamiento, en una comparecencia ofrecida en la Plaza de Gipuzkoa.
Se ha dado a conocer el programa de la fan zone principal que se ubicará a lo largo del sábado en la capital guipuzcoana, en la que la ciudadanía podrá disfrutar de un amplio programa de actividades, que se sumarán al resto de espacios y pantallas que se ubicarán en todo el territorio.
¿Dónde estará ubicada la fan zone en Donostia?
La final de Sevilla se podrá vivir desde Donostia, ya que la emoción del partido y todo lo que acontezca desde primera hora de la tarde en la ciudad hispalense tendrá su espejo en Alderdi Eder.
En los aledaños del ayuntamiento y organizado conjuntamente por la Real Sociedad, la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, EITB y Kutxabank, se instalará una fan zone que acogerá a quienes deseen vivir, rodeados de cientos de realzales, de una jornada que se espera histórica.
¿A qué hora abrirá y cerrará la fan zone?
Desde las 15:00 y hasta la 01:00 horas, los alrededores del consistorio donostiarra serán una prolongación de la fan zone de La Cartuja.
¿Se podrá ver el partido desde la fan zone?
Se instalarán dos pantallas gigantes para poder seguir el partido, conectando con la fan zone de Sevilla y disfrutando de una agenda repleta de eventos y sorpresas.
¿Qué artistas actuarán en la fan zone?
Las actuaciones de Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi y DJ Jonkass animarán la jornada, que contará como presentadores a Iban García, Gabriela Uriarte, Miren Nogales y Álex Padilla. Y, además, para los más txikis, desde las 11:00 y hasta las 19:00, habrá hinchables y juegos en la zona del puerto donde estará instalada MAKUSI gunea.
Además de la fan zone principal que se ubicará en Donostia, se instalarán pantallas gigantes y espacios para la afición en diversos municipios del territorio.
De todas estas acciones han informado conjuntamente la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el alcalde de Donostia, Jon Insausti; el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay; el presidente de Kutxabank, Antón Arriola; y el director del área de Deportes de EITB, Joseba Urkiola.
Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad
Queremos que la gente disfrute de esta gran final en Donostia, Gipuzkoa y Sevilla
La diputada general, Eider Mendoza, ha recordado que la Real representa los "principales valores" que compartimos las y los guipuzcoanos, como "la humildad, el trabajo en equipo, la cantera, el respeto y el orgullo por unos colores, la solidaridad, la comunidad".
El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha explicado que "hemos querido dar forma en la calle al sentimiento que nos genera los colores txuri-urdin y, para ello, hemos organizado un espacio de encuentro para todas y todos los realistas, en un lugar tan emblemático como Alderdi Eder”.
“Queremos que la gente disfrute de esta gran final en Donostia, Gipuzkoa y Sevilla. También animamos a las y los aficionados a que sepamos respetar a la ciudad de Sevilla, a las instituciones y al rival. Vamos a Sevilla con todo el sentimiento, ilusión y fuerza, con la idea de hacer un gran partido y conseguir un triunfo histórico”, ha refrendado el presidente de la Real, Jokin Aperribay.
Según ha detallado Joseba Urkiola, la final se podrá seguir en directo en ETB1, en la plataforma ETB ON, en el portal kirolakeitb.eus y también en Euskadi Irratia y Radio Euskadi. Un equipo de más de 30 profesionales se desplazará a Sevilla realizando programas en directo, reportajes y entrevistas y contaremos con numerosos y significativos invitados.
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