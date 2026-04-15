Todo está preparado en Donostia-San Sebastián y en toda Gipuzkoa para que las y los aficionados txuri-urdin puedan vivir la gran final de Copa que disputará la Real Sociedad el sábado. Así lo han dado a conocer esta tarde los máximos responsables del club, la Diputación y el Ayuntamiento, en una comparecencia ofrecida en la Plaza de Gipuzkoa.

Se ha dado a conocer el programa de la fan zone principal que se ubicará a lo largo del sábado en la capital guipuzcoana, en la que la ciudadanía podrá disfrutar de un amplio programa de actividades, que se sumarán al resto de espacios y pantallas que se ubicarán en todo el territorio.

¿Dónde estará ubicada la fan zone en Donostia?

La final de Sevilla se podrá vivir desde Donostia, ya que la emoción del partido y todo lo que acontezca desde primera hora de la tarde en la ciudad hispalense tendrá su espejo en Alderdi Eder.

En los aledaños del ayuntamiento y organizado conjuntamente por la Real Sociedad, la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, EITB y Kutxabank, se instalará una fan zone que acogerá a quienes deseen vivir, rodeados de cientos de realzales, de una jornada que se espera histórica.

¿A qué hora abrirá y cerrará la fan zone?

Desde las 15:00 y hasta la 01:00 horas, los alrededores del consistorio donostiarra serán una prolongación de la fan zone de La Cartuja.

¿Se podrá ver el partido desde la fan zone?

Se instalarán dos pantallas gigantes para poder seguir el partido, conectando con la fan zone de Sevilla y disfrutando de una agenda repleta de eventos y sorpresas.

¿Qué artistas actuarán en la fan zone?

Las actuaciones de Eñaut Elorrieta, Go!azen, Xabi Solano, Gozategi y DJ Jonkass animarán la jornada, que contará como presentadores a Iban García, Gabriela Uriarte, Miren Nogales y Álex Padilla. Y, además, para los más txikis, desde las 11:00 y hasta las 19:00, habrá hinchables y juegos en la zona del puerto donde estará instalada MAKUSI gunea.

Además de la fan zone principal que se ubicará en Donostia, se instalarán pantallas gigantes y espacios para la afición en diversos municipios del territorio.

De todas estas acciones han informado conjuntamente la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el alcalde de Donostia, Jon Insausti; el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay; el presidente de Kutxabank, Antón Arriola; y el director del área de Deportes de EITB, Joseba Urkiola.