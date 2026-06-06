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Sportingek Egoitz Arana fitxatu du

Aranak 11 partida jokatu ditu Bigarren Mailan amaitu berri den denboraldian Realaren bigarren taldearekin, eta aurreko denboraldian Lehen RFEF mailatik Hypermotion Ligara igotzen lagundu zion.

Egoitz Arana
Egoitz Arana. Argazkia: Sporting
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KIROLAK EITB

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Sportingek larunbat honetan eman du jakitera Egoitz Arana fitxatu duela. 24 urteko atezaina Realeko harrobian hezitakoa da. Libre heldu da Gijongo klubera, eta 2028ra arteko kontratua sinatu du.

Zarauzko atezainak arrakasta handiz gainditu du azterketa medikoa ostiralean, Gijonera iritsi ostean, eta Sportingek 2026-2027 denboraldirako egin duen lehen fitxaketa da.

Aranak 11 partida jokatu ditu Bigarren Mailan amaitu berri den denboraldian Realaren bigarren taldearekin, eta aurreko denboraldian Lehen RFEF mailatik Hypermotion Ligara igotzen lagundu zion.

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