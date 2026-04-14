Gipuzkoako hamaika herrik pantaila erraldoiak dituzten zaleendako guneak izanen dituzte larunbat honetan, Kopako finalerako
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta udaletxeek zaleentzako guneak antolatu dituzte, pantaila erraldoiekin, lurraldeko hamaika herritan, garraio publikoaren errefortzuarekin, Sevillan larunbat honetan jokatuko den Errege Kopako finalean, Realari laguntza erakusteko.
Finala jarraitzeko pantaila erraldoiak izanen dituzten herriak Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia eta Urretxu dira. Beste guztiendako Gipuzkoako Foru Aldundiak garraio zerbitzuak indartuko ditu, bidaiak errazteko eta zaleendako guneetan antolatutako ekintzetara jende gehiago agertzea ahalbidetzeko.
Goizane Alvarez Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol ahaldunak esan duenez, “ekimen honek oso ondo islatzen du lurralde gisa garena: Gipuzkoak bat egiten du Realari laguntzeko une itxaropentsu eta berezi batean. Finala gure herri eta hirietan bizitzea nahi dugu, modu hurbilean, partekatuan eta herritar guztiei irekita; izan ere, kirola komunitatea egiteko, kidetasun sentimendua indartzeko eta batzen gaituena elkarrekin ospatzeko modu bat ere bada", azpimarratu du.
“Ekimenari esker, gipuzkoarren erdiek bere udalerrian bertan izango du zaleendako gune bat, eta besteek garraio publikoaren errefortzua izanen du guneetara hurbildu eta jardunaldia modu eroso, seguru eta eskuragarrian bizi ahal izateko. Partida jarraitu eta talde txuri-urdinaren inguruan jai giroan eta batasunez gozatzea nahi dugu.
Bere aldetik, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak larunbatean Sevillan Diputazioko ordezkari moduan egonen dela aurreratu du, taldea eta zaleen zati batekin bat eginez: “berdin du non gauden, larunbateko partida batera ospatu behar dugu”, nabarmendu du Mendozak, eta herritarrak beraien etxeetan banderak jartzera animatu ditu.
