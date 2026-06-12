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Realak Ainoa Campo fitxatu du, 2029ra arte

Espanyoletik ailegatu da 29 urteko erdilaria talde txuri-urdinera, eta kapitaina zen bertan. “Oso eskertuta nago proiektu anbiziotsu honetan parte hartzeko Realak nigan jarri duen konfiantzagatik”, adierazi du Campok.

Ainoa Campo (Reala)

Ainoa Campo. Argazkia: Europa Press

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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Ainoa Campo fitxatu du 2028-2029 denboraldiaren amaierara arte, talde txuri-urdinak ostiral honetan iragarri duen bezala. 29 urteko erdilaria Espanyoletik heldu da talde txuri-urdinera, eta kapitaina zen bertan. “Oso eskertuta nago proiektu anbiziotsu honetan parte hartzeko Realak nigan jarri duen konfiantzagatik”, adierazi du Campok.

Bere ibilbidean zehar, talde hauetan jokatu du Campok: Atletico Madril, Rayo Vallecano, Madril CFF, CD Tacon, Deportivo Abanca, Vila-real CF eta Espanyol.

2025-2026 denboraldian, Espanyolen, F Moeve Ligako 29 partidatan jokatu, eta 5 gol sartu zituen.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga

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