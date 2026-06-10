Realak iragarri du Koparekin argazkiak doan ateratzeko aukera egongo dela, zale txuri-urdinak haserre agertu ondoren
Talde gipuzkoarrak azaldu duenez, bazkideak "entzun" ondoren, zaleek argazki bat doan ateratzeko aukera izango dute, Anoetan egiten ari diren hobekuntza lanak amaitzen direnean. Lan horiek datorren denboraldia hasita dagoenean bukatuko dira.
Realak bazkideak "entzun" ostean iragarri duenez, zaleek Errege Koparekin argazkia doan ateratzeko aukera izango dute Anoetan egiten ari diren hobekuntza lanak amaitzen direnean. Lan horiek datorren denboraldia hasita dagoenean bukatuko dira.
Talde txuri-urdinak duela egun batzuk jakinarazi zuen 'GUazen KOPAREKIN' erakusketa ekainaren 19an zabalduko zuela. Sarrera 3 eurokoa bazkideentzat eta gainerako jarraitzaileentzat 6 eurokoa izango zela iragarri zuen, eta bisitak apirilaren 18an Sevillan irabazitako azken Errege Koparekin argazkia ateratzeko aukera emango zuela.
Erabakiak masa soziala haserretu zuen argazki hori hartzeagatik ordaindu behar izateagatik, eta orain klubak ohar baten bidez esan du "Anoetan egiten ari diren hobekuntza lanak amaitutakoan" zaleek Koparekin doan argazkia atera ahal izango dutela.
Ohar horretan, Realak argitu du 'GUazen KOPAREKIN' erakusketak talde txuri-urdinaren historiako lorpen garrantzitsuenen berri ematen duela, "Cartujan lortutako azken garaikurra azpimarratuz", nahiz eta aurretik lortutako Kopak ere bertan erakutsiko diren, Liga eta Superkopa historikoekin batera.
Realaren historiaren "arrakasta handienetako batzuen ikuspegi globala" eskainiko da, eta "ondare horrekin guztiarekin batera", lehen taldeak apirilaren 18an lortu zuen Kopak ere "toki nabarmena izango du proposamen zabalago baten barruan", azpimarratu du klubak.
Gaineratu duenez, Realaren "kirol-ondarea ezagutzeko" sortutako erakusketa honekin gozatu nahi duten bisitariek, gainera, aukera izango dute "oroigarri bezala argazki bat eramateko garaikurrarekin batera, eta bere argazkiak egin ahal izango dituzte".
Zehaztu duenez, "erakusketak futbol-zelaiaren ohiko ibilbideko gune jakin batzuetara sartzeko aukerarik ematen ez duenez, aldageletara edo berdegunera, esaterako", sarreraren prezioa "egokitu egin da, eskainitako esperientziaren araberako salneurria bermatzeko".
Hala ere, "bazkideak entzun ondoren", klubak erabaki du, Anoetako hobekuntza lanek eta, "beraz, segurtasunak eta logistikak ahalbidetzen dutenean", jarraitzaileek Sevillan lortutako Koparen argazkia doan atera ahal izateko espazio bat prestatuko dela, "erakusketaren barruan egongo ez bada ere".
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Klub txuri-urdinak GUazen KOPAREKIN erakusketa irekiko du Anoetan, eta bertan garaikurrarekin argazkia ateratzeko aukera izango da. Bisita egin nahi dutenek sarrerak erreserbatu egin beharko dituzte; bazkideek, akziodunek eta RS Fanek 3 euroan eskuratuko dute, eta gainerako zaleek, 6 euroan.
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