Realak 2026-27 denboraldiaren amaierara arte luzatu du Unax Agoteren kontratua
Ezker hegaleko zizurkildarrak 1.700 minutu baino gehiago jokatu ditu Hypermotion Ligan eta Premier League International Cup txapelketan. Atzelaria 2015ean iritsi zen talde txuri-urdinera.
Realak eta Unax Agotek akordioa itxi dute talde txuri-urdineko atzelariaren kontratua 2026-27 denboraldiaren amaierara arte luzatzeko.
Donostiako klubak ohar batean gogorazi duenez, Zizurkilgo (Gipuzkoa) gaztea 2015ean heldu zen talde txuri-urdinera, Infantil Txikia mailan lehiatzeko.
Denboraldi honetan, ezker hegalekoak 1700 minutu baino gehiago jokatu ditu Hypermotion Ligan eta Premier League International Cup txapelketan.
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