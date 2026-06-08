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Realak 2026-27 denboraldiaren amaierara arte luzatu du Unax Agoteren kontratua

Ezker hegaleko zizurkildarrak 1.700 minutu baino gehiago jokatu ditu Hypermotion Ligan eta Premier League International Cup txapelketan. Atzelaria 2015ean iritsi zen talde txuri-urdinera.

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Unax Agote atzelari zizurkildarra, kontratu berriaren sinaduran. Irudia: Reala

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AGENTZIAK | EITB

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Realak eta Unax Agotek akordioa itxi dute talde txuri-urdineko atzelariaren kontratua 2026-27 denboraldiaren amaierara arte luzatzeko.

Donostiako klubak ohar batean gogorazi duenez, Zizurkilgo (Gipuzkoa) gaztea 2015ean heldu zen talde txuri-urdinera, Infantil Txikia mailan lehiatzeko.

Denboraldi honetan, ezker hegalekoak 1700 minutu baino gehiago jokatu ditu Hypermotion Ligan eta Premier League International Cup txapelketan.

Futbola Zubieta Real Sociedad Hypermotion Liga

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