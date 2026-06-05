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Realak Laura Camino fitxatu du

24 urteko jokalari kantabriarrak Eibarren jokatu du azken hiru denboraldietan.
Laura Camino
Laura Camino. Argazkia: Real Sociedad
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KIROLAK EITB

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Reala eta Laura Camino ados jarri dira jokalariak talde txuri-urdinean jokatzeko 2028-2029 denboraldiaren amaierara arte.

Laura Camino Santanderkoa da eta 24 urte ditu. Jokalari moldakorra da, eta bere indar fisikoagatik, dueluetan nagusitzeko duen gaitasunagatik eta jokoa irakurtzeko duen gaitasunagatik nabarmentzen da. Monte Feminas taldean hezi zen, eta Oviedo eta Racing Feminas taldeetan jarraitu zuen bere ibilbidea, Eibar taldera jauzi egin aurretik; bertan jokatu ditu azken hiru denboraldiak.

Kantabriarra maila gorenean denboraldi ona jokatuta iritsi da Zubietara. Aireko lehia gehien irabazi dituen jokalaria izan da F Moeve Ligan, eta lapurreten sailkapenaren buru ere izan da. Gainera, irabazitako dueluen ranking globalean hirugarren amaitu du.

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