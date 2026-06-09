Errege Kopa
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Realearen zaleek argazkia egin ahalko dute Errege Koparekin, ekainaren 19tik, 3 edo 6 euro ordainduta

Klub txuri-urdinak GUazen KOPAREKIN erakusketa irekiko du Anoetan, eta bertan garaikurrarekin argazkia ateratzeko aukera izango da. Bisita egin nahi dutenek sarrerak erreserbatu egin beharko dituzte; bazkideek, akziodunek eta RS Fanek 3 euroan eskuratuko dute, eta gainerako zaleek, 6 euroan. 

Mikel Oyarzabal eta Errege Kopa

Mikel Oyarzabal, Realak irabazitako Kopa jasota. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realzaleek talde txuri-urdinak apirilaren 18an irabazi zuen Errege Koparekin argazkia egin ahalko dute ekainaren 19tik aurrera (ostirala), klubak irekiko duen tituluaren gaineko erakusketa baten testuinguruan; hain zuzen ere, GUazen KOPAREKIN erakusketa da, eta horrek garaikurrarekin argazkia ateratzeko aukera emango die zaleei. Bisita egin nahi dutenek sarrerak erreserbatu egin beharko dituzte; bazkideek, akziodunek eta RS Fanek 3 euroan izango dute txartela eskuragarri, eta gainerako zaleek, 6 euroan.

Arestian esan bezala, erakusketa Anoetan izango da; sarbidea 8. atearen ondoan dagoen Keler Espaziotik egin beharko dute bisitariek. Realak zehaztu duenez, ikusgai izango dira “finaleko elementu eta dokumentu esklusiboak”, jendeak deskubritu ahalko ditu ezagutu gabeko istorioak “eta gure Kopako ibilbideari buruzko kontakizun bisualak”. “Eta, noski, altxor handienarekin, gure Kopa maitearekin, argazkia egiteko” parada izango dute, nabarmendu du Donostiako klubak.

Hala, bisitariek sarrerak erreserbatu egin beharko dituzte, Realaren web-orriaren bidez. Bazkideek, akziodunek eta RS Fanek 3 euroren truke eskuratuko dituzte (taldeka joanda, gutxienez lau bazkide, akziodun edo RS Fan direnak batuta, 2,5 eurogan eskuratu ahal izango dute txartela), eta gainerako zaleek, ordea, 6 euroan.

GUazen KOPAREKIN erakusketara joateko txandak, gehienez, 30 minutukoak izango dira; goizez, sei txanda izango dira, 10:30etik 13:30era, eta arratsaldez, aldiz, bederatzi, 15:00etatik 19:30era. Erakusketa abuztuaren 31ra arte izango da zabalik. 

Futbola Errege Kopa Anoeta Real Sociedad

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