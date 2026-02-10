COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

“No vamos con freno de mano a San Mamés, vamos con intensidad y emoción. Jugamos con el rendimiento máximo mañana”

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Matarazzo, Errege Kopako finalaurrekoari buruz: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Matarazzo ha comparecido en rueda de prensa en vísperas del derbi de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Según ha explicado, el equipo está "muy contento y con muchas ganas" ya que el duro trabajo realizado ha dado sus frutos. En cuanto al partido, será intenso, sí, pero también espera un estilo similar por parte del Athletic.

Derbi entre Athletic y Real en semifinales de la Copa del Rey
Los partidos de semifinales de Copa entre Athletic y Real Sociedad serán el 11 de febrero y el 4 de marzo
Fútbol Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X