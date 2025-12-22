Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Matarazzok dio hasiera-hasieratik "oso lotura estua" sentitu zuela Realaren balioekin

SAN SEBASTIÁN, 22/12/2025.- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay (c), y el director deportivo del club, Erik Bretos (i), han presentado este lunes a su nuevo entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo (i), quien llega al club donostiarra con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo que, tras el empate ante el Levante, ha cerrado el 2025 con 35 puntos en 36 encuentros. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaile berriaren aurkezpena. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Bestalde, Realeko presidenteak eta kirol-zuzendariak, Jokin Aperribayk eta Erik Bretosek, "talde berri bat eraiki" behar dela onartu dute, talde txuri-urdinaren entrenatzaile berriaren aurkezpenean.

Pellegrino Matarazzo, Realeko teknikari berria 2027ko ekainera arte
Futbola Zubieta Real Sociedad Anoeta Jokin Aperribay

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X