Pellegrino Matarazzo, Realeko entrenatzaile berria 2027ko ekainera arte

Klubak jakinarazi du astelehenean, 16:00etatik aurrera, aurkezpen ofiziala egingo duela Anoetan.

Pellegrino Matarazzo. Argazkia: Reala

AGENTZIAK | EITB

Realak larunbat honetan jakinarazi duenez, Pellegrino Matarazzo izango da lehen taldeko entrenatzaile berria 2026-2027 denboraldia amaitu arte.

Klubak jakinarazi duenez, astelehenean, 16:00etatik aurrera, Anoetan aurkeztuko dute ofizialki. 

Orain arte, Jon Ansotegi bigarren taldeko entrenatzailea aritu da bitarteko lanetan lehen taldearekin.

Matarazzok Nurenbergen oinarrizko futboleko taldeetan hasi zuen bere ibilbidea. 2017an Hoffenheimera pasa zen. Bi urte geroago lehen entrenatzaile bezala estreinatu zen, denboraldi horretan Bundesligara igo zen Stuttgarten gidaritzapean.

Behin Stuttgart utzita, Hoffenheimera itzuli zen, ia bi denboraldiz zuzendu zuen taldera, eta Europa Ligarako sailkapena lortu zuen. 

Orain Realera heldu da taldearen norabidea zuzentzeko eta bultzada berri bat emateko, txuri-urdinei ezer ateratzen ari ez zaien denboraldian.

