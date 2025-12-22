Presentación
Matarazzo dice que desde el primer momento sintió "una conexión muy clara" con los valores de la Real

SAN SEBASTIÁN, 22/12/2025.- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay (c), y el director deportivo del club, Erik Bretos (i), han presentado este lunes a su nuevo entrenador, el estadounidense Pellegrino Matarazzo (i), quien llega al club donostiarra con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo que, tras el empate ante el Levante, ha cerrado el 2025 con 35 puntos en 36 encuentros. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Presentación de Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaile berriaren aurkezpena
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

Por su parte, el presidente y el director deportivo de la Real Sociedad, Jokin Aperribay y Erik Bretos, han reconocido que tienen que "construir un nuevo equipo", en la presentación este lunes del nuevo entrenador del conjunto txuri urdin.

Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad hasta junio de 2027
