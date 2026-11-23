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Rockson Yeboah sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha
El jugador de Osasuna se lesionó el sábado, en el último entrenamiento antes del partido que el equipo rojillo ganó, el domingo, ante el Málaga. El club navarro no ha especificado el tiempo estimado de baja para el futbolista ghanés.
Euskaraz irakurri: Rockson Yeboahk zaintiratua du eskuin belauneko barneko alboko lotailuan
El jugador de Osasuna Rockson Yeboah sufre un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, según ha anunciado este lunes el club navarro. Rockson se lesionó el sábado, en el último entrenamiento antes del partido que el equipo rojillo ganó, el domingo, ante el Málaga. Osasuna no ha especificado el tiempo estimado de baja para el futbolista ghanés.
Tal y como ha señalado Osasuna, Rockson iniciará el martes su proceso de recuperación, y queda pendiente de evolución.
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