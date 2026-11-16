Rafa Fernández renueva con Osasuna Promesas hasta 2028

El portero Rafa Fernández y Osasuna han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato del guardameta del Promesas, hasta 2028. Además de tener opción de prolongar la vinculación hasta la temporada 2029/2030.

Fernández, de 22 años y natural de Barañáin, llegó a la cantera del club rojillo con 14 años, tras sus inicios en el Lagunak y Gazte Berriak. El pasado enero debutó con Osasuna Promesas, haciéndose con la titularidad. La temporada pasada, jugó un total de 19 partidos en Primera Federación. En esta, en cambio, acumula ya 10 en Segunda y ha participado también en 8 convocatorias con el primer equipo.