Osasuna vs. Athletic (1-1)
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Raúl moro: “Es un punto positivo contra un gran rival"

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Raul Moro
18:00 - 20:00
Raúl Moro. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Raul Moro: "Puntu positiboa da aurkari handi baten aurka"
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Última actualización

El jugador de Osasuna ha hablado sobre el empate logrado ante el Athletic (1-1) en el derbi vasco de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

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