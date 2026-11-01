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Jagoba Arrasate, en la previa del partido de mañana: “Quiero que el Dépor sienta nuestra amenaza”
Osasuna jugará mañana ante el Deportivo en Riazor, por segunda semana consecutiva lejos de El Sadar. Jagoba Arrasate ha convocado a 23 jugadores para el encuentro, con las bajas de Aimar Oroz, Jorge Herrando y Romain Del Castillo. Tras la derrota en Sevilla y la contundente victoria copera ante el Calatayud, el técnico rojillo quiere ver en A Coruña a un equipo con identidad propia, capaz de amenazar al rival y mostrar su juego también lejos de casa.
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