DEPOR VS OSASUNA
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Jagoba Arrasate, en la previa del partido de mañana: “Quiero que el Dépor sienta nuestra amenaza”

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ARRASATE ANTE EL DEPOR
18:00 - 20:00

Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasate, Deporren aurkako partidaren atarian: “Aurkariak mehatxua sentitzea behar dugu”
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Última actualización

Osasuna jugará mañana ante el Deportivo en Riazor, por segunda semana consecutiva lejos de El Sadar. Jagoba Arrasate ha convocado a 23 jugadores para el encuentro, con las bajas de Aimar Oroz, Jorge Herrando y Romain Del Castillo. Tras la derrota en Sevilla y la contundente victoria copera ante el Calatayud, el técnico rojillo quiere ver en A Coruña a un equipo con identidad propia, capaz de amenazar al rival y mostrar su juego también lejos de casa.

Fútbol Jagoba Arrasate Osasuna LaLiga EA Sports

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