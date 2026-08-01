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Osasuna 1-2 gailendu zaio Norwich Cityri

Iragarkia
Norwich-Osasuna
18:00 - 20:00
Osasunako jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: Osasuna
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KIROLAK EITB

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Osasuna 1-2 gailendu zaio Norwich City taldeari Colchesterren jokatutako lagunartekoan. Darlingek 58. minutuan eginiko gola iraultzeko gai izan dira gorritxoak. Aimar Orozek lehen minutuak izan ditu eta Arazurikoak bere maila erakutsi du bigarren zatian. Penaltiz egin dute banakoa gorritxoek. Garaipenaren gola, luzapenean, Asier Bonelek sartu du.

Futbola Osasuna Golak

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