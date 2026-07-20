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Osambela: “Sentsazio onak izan ditugu hasieratik; lehiatzen hasteko gogoz gaude”

Iragarkia
Asier Osambela
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak tentsio handiarekin amaitu zuen aurreko denboraldia. Asier Osambelak azaldu duenez, Luis Miguel Ramisek argi dauzka ideiak eta horiek taldeari transmititzeko lanean dihardute. Nafarrak uste du “bide onean” dabiltzala eta horrela jarraituz gero gauzak ondo aterako direla.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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