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Dagoeneko bigarren fasean sartu den Taxoareko 3.0 Metodoa defendatu dute Angel Alcaldek eta Patxi Puñalek

Iragarkia
Tajonar-comparecencia-Patxi-Puñal-Ángel-Alcalde
18:00 - 20:00

Angel Alcalde Taxoareko zuzendariaren eta Patxi Puñal harrobiko zuzendari teknikoaren agerraldia, Sadarren. Irudia: Osasuna

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Taxoareko zuzendariak, Angel Alcaldek, eta harrobiko zuzendari teknikoak, Patxi Puñalek, joan den denboraldiaren balantzea egin dute, eta 2026/27 denboraldirako berritasun nagusiak aurkeztu dituzte, Sadarren egindako agerraldian.

Taxoare Futbola Osasuna Sadar

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