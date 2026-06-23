Dagoeneko bigarren fasean sartu den Taxoareko 3.0 Metodoa defendatu dute Angel Alcaldek eta Patxi Puñalek
Taxoareko zuzendariak, Angel Alcaldek, eta harrobiko zuzendari teknikoak, Patxi Puñalek, joan den denboraldiaren balantzea egin dute, eta 2026/27 denboraldirako berritasun nagusiak aurkeztu dituzte, Sadarren egindako agerraldian.
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Osasunak Victor Muñoz Liverpooli saldu diola iragarri du
Klub ingelesak 40 milioi ordainduko ditu aurrelariarengatik, eta nafarrek eskubide ekonomikoen % 50a zeukaten. Beraz, talde gorritxoak 20 milioi jasoko ditu.
Ander Cantero: “Osasunak Ramisekin denboraldi polita egingo du”
Burgoseko atezainak, Osasunako harrobian ibilitakoak, entrenatzaile berria talde gorritxora iritsi izana baloratu du, azken bi denboraldietan Plantion bere aginduetara jokatu ondoren.
Roberto Perez izango da Osasunako emakumezkoen taldeko entrenatzailea
Mirandako entrenatzaileak bere gain hartu du datorren denboraldirako lehen taldearen zuzendaritza, aurretik Alavesen egon ondoren.
Braulio Vazquez: “Ramisek adin eta eskarmentu egokiak ditu, baita taldeetara egokitzeko gaitasuna ere"
Osasunaren kirol zuzendariak azpimarratu duenez, gorritxoen entrenatzaile berriak ibilbide "luzea eta, batez ere, arrakasta handikoa" du. "Burgosen puntuen marka hautsi du", gogorarazi duenez.
Ramis: “Oso eskertuta nago klub handi hau entrenatzeko aukeragatik. Arrasate erreferente izan da"
Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berriak argi utzi du bere aurkezpenean talde "ezaguna, egonkorra eta jokoaren fase guztiei garrantzia emango diena" nahi duela.
ZUZENEAN: Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpena (18:00etan)
Luis Miguel Ramis, Osasunaren entrenatzaile berria
Entrenatzaileak 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte zuzenduko du Nafarroako taldea. Ramis, 55 urtekoa bera, Hypermotion Ligako Burgos CF taldetik iritsi da Osasunara; azken denboraldian, Burgos igoerarako play-offerako sailkatzetik oso gertu gelditu da.
Osasunak jaitsierari aurre egiteko Howden enpresarekin kontratatutako aseguruak polemika piztu du
Talde gorritxoak azpimarratu duenez, horrelako mekanismoak ohikoak dira kirol profesionalean eta, bereziki, futbolean. Talde nafarrak azaldu duenez, 1,2 milioiko estaldura kontratatu zuten, kategoria galduz gero 6 milioiko ordaina bermatzeko.
Josu Dominguezek Osasunaren emakumezkoen taldearen entrenatzaile izateari utziko dio
Talde gorritxoak eta entrenatzaileak euren bideak banandu dituzte hiru denboraldiren ostean.