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Osasunako jokalariek osasun azterketak pasa dituzte

Iragarkia
Jon Moncayola, Osasunaren testak pasatzen
18:00 - 20:00
Jon Moncayola Osasunaren azterketak pasatzen.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak uztailaren 10ean hasiko du Luis Miguel Ramisen aroa aurre denboraldiarekin. Baina aurretik azterketa medikuak pasazeko txanda izaten da eta gaur hasi dira jokalari gorritxo batzuk prozesu horrekin. 

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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