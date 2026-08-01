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Osasuna se impone 1-2 al Norwich City

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Norwich-Osasuna
18:00 - 20:00
Jugadores de Osasuna celebrando un gol. Foto: Osasuna
Euskaraz irakurri: Osasuna 1-2 gailendu zaio Norwich Cityri
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna se ha impuesto 1-2 al Norwich City en el amistoso disputado en Colchester. Los rojillos han sido capaces de remontar el gol de Darling en el minuto 58. Aimar Oroz ha tenido sus primeros minutos y el de Arazuri ha mostrado su nivel en la segunda parte. Los rojillos han empatado de penalti. Asier Bonel ha marcado el gol de la victoria en el descuento.

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