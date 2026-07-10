Aurredenboraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ramisen agindupean ekin dio Osasunak lanari

Iragarkia
Osasunaren entrenamendua
18:00 - 20:00
Osasunako entrenamendua. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasuna ere jarri da martxan denboraldi berriari begira. Osasun azterketak burutu ondoren, lehen lan saioa egin dute Taxoaren. Lan saio arina izan da, Luis Miguel Ramis entrenatzaile berria, pixkanaka, jokalariak ezagutzen joateko. Sanferminak izan arren, hainbat zale gerturatu dira.

Futbola Osasuna Taxoare

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X