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Osasunak garaipena lortu du Racingen aurka udako lehen lagunartekoan (2-0)

Iragarkia
Osasuna 2-0 Racing en Mendigorria. Pretemporada.
18:00 - 20:00
Osasunaren garaipena udako lehen lagunartekoan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Luis Miguel Ramisen Osasuna abian da. Talde gorritxoak Racingen aurka jokatu du Mendigorrian eta uda honetako lehen garaipena lortu du 2-0 irabazita. Golegileak Raul Garcia de Haro 56. minutuan eta Iker Muñoz 87. minutuan izan dira.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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