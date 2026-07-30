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Raul Morok udako bigarren garaipena eman dio Osasunari (1-2)

Taldea sasoi ederrean dabil Liga hasierari begira, Ispwichen aurkako Ingalaterrako birako lehen lagunartekoan.

1-2. Raúl Moro da la segunda victoria del verano a Osasuna

Osasunaren jokalariak, Raul Mororen gola ospatzen. Argazkia: CA Osasuna.

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AGENCIAS | KIROLAK EITB

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Osasunak udako bigarren garaipena lortu zuen Ipswich ahulari 1-2 irabazita, Raul Morok azken minutuetan sartutako gol bikainari esker, larunbatean Norwich Cityren aurka jokatuko due neurketaren aurretik.

Talde gorritxoaren asmoa Liga hasierara ahalik eta ondoen iristea da. Zentzu horretan, Osasuna Erresuma Batura Racing Santanderren aurkako 2-0ekoaren ostean iritsi zen, emaitza on horri luzapena emateko gogoz. Ingalaterran jokatu zuen azken partida 2021ean izan zen, Liverpoolen aurka, Anfielden, Robinsonen omenaldian.

Albiste onak goizetik izan zituzten gorritxoek. 5. minutuan, Moncayolak baloi bat eskaini Moralesi, eta eskuinetik erdiraketa bat egin zuen. Miguel Auriaren oinetan erori zen, eta horrek 0-1ekoa jarri zuen markagailuan.

Osasunak ezkerretik bilatu zuen Barja, bere jokoa eraikitzeko, baina talde ingelesaren atean bizi-bizi zebilen Palmerrekin egin zuen topo. Oro har, motela izan da erritmo, udako partida gehienetan legez, baina talde nafarrak zapore ona utzi zuen lehen zatian.

Atsedenaldian Luis Miguel Ramisek aulkia mugitu zuen kargak kontrolatzeko eta jokalari gehiagori jokatzeko aukera emateko. Hala ere, etxekoek aktiboago hasi zuten bigarren zatia eta Chuba Akpomen bitartez 1-1ekoa jarri zuten, aurrelariaren erremate akrobatiko batekin.

Partida apurka-apurka itzaltzen joan zen, baina Raul Mororen azken hitza falta zen oraindik. Kataluniako jokalariak eskuadrara bidali zuen baloia, kornerretik, entseatutako jokaldi batean, eta 1-2koa ezarri. Ruben Garciak azpitik eman zion pasea Morori, eta horrek erraz kontrolatu zuen baloia, atera jaurti aurretik.

Hurrengo denboraldian Premierren arituko den taldeak batzuetan bizi besteetan ahul jokatu zuen, eta aukera gutxi izan zituen bigarren zatian. Bukaeran, Luis Miguel Ramisen taldeak arazorik gabe eutsi zion garaipenari. Ondo dabiltza gorritxoak, eta denboraldiari begira sasoi ederrean.

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