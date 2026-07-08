Denboraldiaurrea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Osasunak mediku azterketak egiten jarraitzen du, eta ostiralean egingo du lehen entrenamendua

Iragarkia
Osasuna
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Luis Miguel Ramisek ostiralean zuzenduko du, Taxoaren, lehenengo lan saioa, Osasunako futbolarien azterketa medikuak amaituta. 

Taxoare Futbola Osasuna

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X