Osasuna vs Athletic
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka

Alessio Lisci, Osasunako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Argazkia: EITB
EITB

Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.

Futbola Osasuna Sadar EA Sports Liga Euskal Derbia

