Alessio Lisci pide a sus jugadores "un partido inteligente" ante el Athletic

Alessio Lisci, Osasunako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Alessio Liscik "partida azkarra" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
author image

EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi que disputarán en El Sadar contra el Athletic el sábado, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Osasuna El Sadar LaLiga EA Sports Derbi Vasco

