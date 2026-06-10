FUTBOLA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

ZUZENEAN: Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpena (18:00etan)

Futbola Luis Miguel Ramis (Osasuna)
18:00 - 20:00
egun
ordu
minutu
segundo
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
Futbola Luis Miguel Ramis (Osasuna)
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jarraitu, zuzenean, Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpen ofiziala, Sadarretik. 

Osasuna Futbola Sadar EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X