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Braulio Vazquez: “Ramisek adin eta eskarmentu egokiak ditu, baita taldeetara egokitzeko gaitasuna ere"

GRAFCAV4765. PAMPLONA, 10/06/2026.- El técnico catalán Luis Miguel Ramis ha alcanzado un acuerdo por dos temporadas con el Club Atlético Osasuna y afrontará en Pamplona su primera experiencia como entrenador en Primera Sports acompañado por su cuerpo técnico de confianza Luis Miguel Ramis se convierte así en el entrenador del primer equipo durante las dos próximas temporadas. El técnico tarraconense, de 55 años, firma hasta el 30 de junio de 2028. Junto a él se incorporarán su segundo entrenador, José Manuel Gil; el asistente Iván Madroño; el preparador físico Miguel Ángel Fernández; y el analista José Fajardo. Le acompañan en su presentación el presidente de Osasuna Luis Sabalza y el director deportivo Braulio.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

Braulio Vazquez, Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzaile berriaren aurkezpenean. Argazkia: EFE

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunako kirol zuzendariak azpimarratu duenez, gorritxoen entrenatzaile berriak ibilbide "luzea eta, batez ere, arrakasta handikoa" du. "Burgosen puntuen marka hautsi du", gogorarazi duenez.

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