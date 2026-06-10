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Luis Miguel Ramis, Osasunaren entrenatzaile berria

Entrenatzaileak 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte zuzenduko du Nafarroako taldea. Ramis, 55 urtekoa bera, Hypermotion Ligako Burgos CF taldetik iritsi da Osasunara; azken denboraldian, Burgos igoerarako play-offerako sailkatzetik oso gertu gelditu da.

(Foto de ARCHIVO) Luis Miguel Ramis (coach; Albacete BP) during the Spanish football of La Liga 123, match between CA Osasuna and Albacete BP at the Sadar stadium, in Pamplona (Navarra), Spain, on Saturday, April 27, 2019. Fernando Pidal / AFP7 / Europapress 27/4/2019 ONLY FOR USE IN SPAIN
Luis Miguel Ramis, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berria da, 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte, asteazkenean Nafarroako klubak iragarri duenez. Ramis, 55 urtekoa bera, Hypermotion Ligako Burgos CF taldetik iritsi da Osasunara; azken denboraldian, Burgos igoerarako play-offerako sailkatzetik oso gertu gelditu da. Horrenbestez, kataluniarrak Alessio Lisci ordezkatuko du.

Ramis, hortaz, ondorengo bi denboraldietan izango da Osasunaren lehen taldeko entrenatzailea, 2028ko ekainaren 30era arte. Hauek ere helduko dira Iruñeko klubera: Jose Manuel Gil bigarren entrenatzailea, Ivan Madroño laguntzailea, Miguel Angel Fernandez prestatzaile fisikoa eta Jose Fajardo analista.

2025-2026 denboraldian, arestian esan bezala, Ramis Burgos CF taldean aritu da, eta lan bikaina egin du. Bigarren Mailan, Burgosek 72 puntu lortu ditu, eta, nahiz eta igoerarako play-offean ez den sartu, marka historikoak erdietsi ditu; izan ere, Hypermotion Ligan golik gutxien jaso dituen taldea izan da, eta nabarmendu da izandako oreka taktikoagatik, lehiakortasunagatik eta etxetik kanpo erakutsitako indarragatik.

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