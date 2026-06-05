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Raul Garcia de Harok 2031ra arte kontratua berritu duela iragarri du Osasunak

Talde gorritxoak eta aurrelariak aurretik hitzartutakoa baino hiru denboraldi gehiago luzatu dute euren arteko lotura, eta klausula berria 40 milioikoa izango da.
Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro
Argazkia: CA Osasuna.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak Raul Garcia de Haroren kontratua 2031ra arte luzatu duela iragarri du. Horrela, talde gorritxoak eta aurrelariak aurretik hitzartuta zutena baino hiru urte gehiagoz luzatu dute kontratua, eta klausula berria 40 milioi eurokoa izango da. Kataluniarrak 14 gol sartu ditu azken denboraldian Ligan eta Errege Kopan. Osasunan jokatu dituen hiru denboraldietan, 27 sartu ditu guztira.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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