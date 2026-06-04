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Mai Garde Osasunako kirol zuzendariak dimisioa eman du

Iruindarrak hiru denboraldi eman ditu karguan. Bestalde, Osasuna Fundazioak iragarri du datorren denboraldian pixkanaka murriztu egingo duela emakumezkoen sekziora bideratutako diru kopurua.

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Mai Garde, Osasunako kirol zuzendaria azken hiru denboraldietan. Irudia: Iruñeko Udala

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Osasuna Fundazioak Mai Garderen dimisioa onartu du emakumezkoen kirol zuzendari gisa, eta datorren denboraldian sekziora bideratutako ekarpen ekonomikoa murriztuko du pixkanaka. Gainera, emakumeen egitura osoa Taxoareren menpe geratuko da aurrerantzean.

Osasuna Fundazioaren patronatuak bilera bat egin du Osasunaren denboraldia aztertzeko eta datorren urterako lan ildoak zehazteko. Hartutako erabaki nagusien artean, Mai Gardek lehen taldeko eta bigarren taldeko kirol zuzendariaren dimisioa onartu du, azken hiru denboraldiak karguan eman ondoren.

Elkarteak publikoki eskertu nahi izan du Gardek denboraldi horietan egin duen lana, emakumezkoen egiturako bi talde nagusien kirol plangintzaren buru izan baita.

Berrantolaketa

Gainera, patronatuak sekzioaren funtzionamendua berrantolatzea erabaki du. Hemendik aurrera, Taxoare emakumezkoen talde guztien kudeaketaz arduratuko da, orain arte Osasuna C taldetik beherantz soilik egiten zuen bezala.

Plangintza eta koordinazioa emakumezkoen oinarrizko futboleko zuzendari teknikoak, Julen Borjak, eta harrobiko emakumezkoen taldeen koordinatzaileak, Estibaliz del Riok, aurrera egingo dute.

Ekarpen ekonomikoaren murrizketa

Arlo ekonomikoari dagokionez, Fundazioak aurreratu du klubak azken denboraldian egindako aparteko ekarpena pixkanaka murrizteko asmoa duela. Atalaren aurrekontuak hazkunde handia izan du azken urteetan, 2021-22 kanpainako 500.000 euroetatik iazko ekitaldiko 1,7 milioi euroetara igaro baita.

Erakundeak azaldu duenez, klubaren ekarpena milioi bat eurotik gorakoa izan da amaitu berri den denboraldian. Zenbateko hori pixkanaka jaitsi nahi dute, aurreko kanpainetako mailetara itzultzeko.

Azkenik, Osasunak talde guztiak mantendu eta emakumezkoen kadete-jubenil mailako talde berri bat sortuko duela iragarri du. Horrela, emakumezkoen futbol gorritxoak sei talde izango ditu datorren denboraldian: lehen taldea, bigarren taldea, Osasuna C, kadete-jubenilak, haurrak eta 8 futbola.

 

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