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Osasunak balizko jaitsierari aurre egiteko Howden enpresarekin kontratatutako aseguruak polemika piztu du

Talde gorritxoak azpimarratu duenez, horrelako mekanismoak ohikoak dira kirol profesionalean eta, bereziki, futbolean. Talde nafarrak azaldu duenez, 1,2 milioiko estaldura kontratatu zuten, kategoria galduz gero 6 milioiko ordaina bermatzeko.

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Osasunak azken partida galdu egin zuen Getafen, baina azkenean mailari eutsi zion. Argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak balizko jaitsiera bati aurre egiteko kontratatutako asegurua defendatu du gaur. Operazio horren legezkotasuna eta normaltasuna defendatu ditu talde gorritxoak, maila galera baten ondorio ekonomikoen aurrean futbol profesionalean erakundeak babesteko ohiko tresna dela ziurtatuz.

Aseguruak sortutako polemikaren aurrean, Osasunak argitu egin ditu jaitsierak izango lukeen eragin ekonomikoari aurre egiteko kontratatutako estalduraren xehetasunak. Talde nafarrak azaldu duenez, eragiketa 1,2 milioi euroko estaldura kontratatu zuten, kategoria galduz gero 6 milioiko ordaina jasotzeko.

Klub gorritxoak azpimarratu du horrelako formulak ohikoak direla kirol profesionalean eta, bereziki, futbolean; izan ere, maila desberdinen arteko diru-sarreren arteko aldeak direla-eta, beharrezkoa da arazo posibleen aurrean finantza babeserako tresnak izatea.

Howden, nazioartean ospe handia eta ibilbide luzea duen enpresa

Osasunak adierazi du, gainera, Howdenen bidez kontratatu zutela babesa. Enpresa horrek ospe handia du nazioartean, eta ibilbide luzea egin du kirol arloan. Urteak daramatza LaLigako hainbat klubekin lanean, gogorarazi duenez.

Talde nafarraren esanetan, Ligak berak izan zuen operazioaren berri kontratazio-prozesuan zehar, Howdenek eta Espainiako futboleko patronalak igorritako agiri batzuek egiaztatzen dutenez. Mota horretako babesak klub profesionaletan arriskuak kudeatzeko ohikoak direla errepikatu du.

Halaber, Osasunak jakinarazi du kontratazioa talde gorritxoaren Kontrol Batzordeko presidenteari jakinarazi zitzaiola, eta operazioa organo horrek datozen egunetan aurkeztuko duen txostenean txertatuko dela. Era berean, klubeko auditoreei babes horren berri eman zitzaien, talde gorritxoak zabaldutako oharrean azaltzen denez.

Taxoare Futbola Osasuna Sadar

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