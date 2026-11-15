Reparto de puntos en Ipurua entre Eibar y Cádiz (1-1)

El Eibar ha comenzado el encuentro con intensidad y ha buscado la portería rival desde los primeros minutos. Adu Ares ha sido uno de los jugadores más activos en el conjunto armero, mientras que Jon Bautista y Aleix Garrido han dispuesto de las primeras ocasiones. David Gil ha tenido que intervenir para evitar el gol local, especialmente ante un disparo de Garrido en el minuto 15 y una llegada de Jon Guruzeta dos minutos después. El Cádiz también ha ido encontrando su sitio sobre el terreno de juego y ha respondido con un disparo de Antoñito Cordero que ha detenido Magunagoitia en el minuto 26.

Con el paso de los minutos, el partido se ha abierto y ambos equipos han encontrado espacios para acercarse al área rival. Jon Guruzeta e Iván Gil han vuelto a probar fortuna para los armeros. En el tramo final se han sucedido las ocasiones en ambas porterías, con especial protagonismo de Aleix Garrido, que ha obligado de nuevo a David Gil a intervenir en el minuto 43. Jon Bautista ha visto la tarjeta amarilla en el 37 por juego peligroso. El Eibar y el Cádiz se han marchado al descanso con el marcador inicial (0-0).

Tras el descanso, el Cádiz ha salido con más presencia en ataque y ha puesto a prueba a Magunagoitia en varias ocasiones. El guardameta armero ha respondido con buenas intervenciones ante los intentos visitantes, mientras que el Eibar también ha buscado el gol. En el minuto 60, Jon Guruzeta ha adelantado a los locales con un remate de cabeza desde el centro del área (1-0).