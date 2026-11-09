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Amaia Gorostiza no continuará al frente de la presidencia del Eibar

El club armero ha especificado que el Consejo de Administración impulsará una transición ordenada con Jon Ander Ulazia en el cargo, hasta la finalización del actual mandato en 2027.
Amaia Gorostiza Eibar
Amaia Gorostiza ha sido la presidenta del club durante diez años. Imagen: SD Eibar
Euskaraz irakurri: Amaia Gorostizak ez du Eibarko presidentea izaten jarraituko
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Última actualización

Amaia Gorostiza dejará la presidencia de la Sociedad Deportiva Eibar, tras diez años al frente, tal y como ha anunciado el club armero este lunes. Jon Ander Ulazia asumirá sus responsabilidades hasta que acabe el mandato. 

Según la nota publicada, el Consejo de Administración "quiere expresar su más sincero agradecimiento a Amaia Gorostiza por su dedicación, compromiso y liderazgo durante estos diez años de servicio al club, una labor que ha dejado una huella profunda en la historia de la entidad".

El actual Consejo mantendrá sus funciones hasta la finalización de su mandato, previsto para 2027, asegurando "una sucesión ordenada y plenamente alineada con los principios de gobernanza que caracterizan a la SD Eibar".

 

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