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Amaia Gorostiza: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa y dar paso a otra”

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18:00 - 20:00

Amaia Gorostiza, durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer que deja el cargo de presidenta. Imagen: SD Eibar

Euskaraz irakurri: Amaia Gorostiza: “Etapa bat itxi eta beste bat zabaltzeko unea iritsi da”
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Amaia Gorostiza dejará de ser presidenta de la SD Eibar después de diez años en el cargo. Gorostiza ha explicado que ha llegado la hora de poner fin a este largo recorrido y que “su confianza está depositada” en Jon Ander Ulazia, para tomar la presidencia hasta 2027.

Fútbol SD Eibar Amaia Gorostiza

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