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Amaia Gorostiza: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa y dar paso a otra”
Euskaraz irakurri: Amaia Gorostiza: “Etapa bat itxi eta beste bat zabaltzeko unea iritsi da”
Amaia Gorostiza dejará de ser presidenta de la SD Eibar después de diez años en el cargo. Gorostiza ha explicado que ha llegado la hora de poner fin a este largo recorrido y que “su confianza está depositada” en Jon Ander Ulazia, para tomar la presidencia hasta 2027.
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